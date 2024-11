Jovem de Curitiba desaparece após sair para ir trabalhar: Você viu a Eduarda?

Eduarda Cristiny Dziuba Carneiro, de 28 anos, está desaparecida. Moradora do bairro Tatuquara, em Curitiba, ela foi vista pela última vez no começo do mês, quando deixou o filho de cinco anos com sua mãe, dizendo que iria trabalhar.

Nas redes sociais, a mãe de Eduarda relatou o desaparecimento e informou que mensagens de texto de aplicativo não estaria mais chegando para a filha. Veja o relato:

“Minha filha Eduarda Cristiny Carneiro, está sem dar notícias tem quase três semanas, deixou o filho dela (meu netinho) comigo pra trabalhar por uma semana, e simplesmente sumiu. Até semana passada as mensagens pelo Whatsapp estavam chegando pra ela, porém ela não respondia, e estava sem visualização, então, não sei se ela via ou não. Agora ela não recebe, e nas ligações dá número bloqueado. Já entramos em contato com vários amigos e conhecidos dela, mais ninguém tem notícias. O filho dela tem 5 anos e todos os dias pergunta da mãe, já não sei mais o que falar”, escreveu a mãe no Facebook.

Além da mãe, a irmã de Eduarda, também fez postagem nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar a jovem.

Para ajudar a encontrar a Eduarda

Quem tiver informações sobre Eduarda Cristiny Carneiro pode entrar em contato diretamente com a Polícia Civil, pelo telefone 181.