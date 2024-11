Homem é preso por colocar fogo em ônibus que seguia para Curitiba com 40 passageiros

Um homem foi preso após incendiar um ônibus de turismo que transportava outros 40 passageiros. O veículo saiu de São Paulo (SP) e tinha como destino Curitiba (PR). O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no km 497 da BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Cajati, no interior do estado de São Paulo.

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), o homem se trancou no banheiro e ateou fogo no espaço, dentro do ônibus Viação Andorinha. Alguns passageiros perceberam a fumaça, arrombaram a porta e retiraram o incendiário do local, antes que as chamas tomassem conta do banheiro e do veículo.

Preso pela PRF após fuga

Durante a confusão, todos os ocupantes deixaram o ônibus e o homem aproveitou da situação para fugir. Uma equipe da PRF conseguiu localizar o indivíduo em um posto de combustíveis, no km 500 da BR-116, no sentido Curitiba, onde foi dada voz de prisão.

Questionado sobre o motivo da ação, o homem pouco falou e não forneceu respostas. Ele apresentava fuligem no rosto, reforçando os indícios de sua participação no ato.

O incendiário foi conduzido ao plantão da Polícia Judiciária de Cajati-SP, para adoção das medidas legais cabíveis, pelo crime de incêndio criminoso.