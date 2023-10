A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar o funcionamento das linhas de ônibus para a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 2024, que acontece neste domingo (22).

A empresa vai colocar em operação a linha Especial Uniandrade, que vai fazer viagens de ida e volta do Terminal Fazendinha até a Uniandrade (um dos locais da prova), no Santa Quitéria.

Do total de inscritos no Vestibular da UFPR, 73% (26.313 candidatos) vão fazer a prova em Curitiba.

>>>Confira as linhas que atendem os locais de prova e os pontos de parada

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. A prova tem início às 14 horas e os candidatos terão 5h30 para responder as 90 questões objetivas de Conhecimentos Gerais que compõem a prova da primeira fase.

A Urbs recomenda que os inscritos saiam com antecedência para se deslocarem até os locais de prova, já que é comum ocorrerem congestionamentos em dias de vestibular.

Os horários e frequência de cada linha podem ser conferidos no site da Urbs.

