As linhas de ônibus do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba terão ajustes na programação de horários no período de Natal e Ano Novo. De acordo com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), as mudanças são temporárias e visam otimizar o serviço, considerando a redução natural na demanda durante os feriados.

A orientação da agência é para que os passageiros consultem os horários específicos de suas linhas nos canais de comunicação disponibilizados pelas empresas de transporte público e também no site da Amep. Mas de maneira geral, as linhas de ônibus seguirão a seguinte programação de horários neste fim de ano:

Horários de Natal e Ano Novo em linhas da RMC

23/12/2023 – Sábado

Será mantida a programação de horários estabelecida para os sábados.

24/12/2023 – Domingo

Na véspera de Natal será mantida a tabela habitual dos domingos.

25/12/2023 – Segunda-feira

Será adotada a tabela de domingo, já que a demanda historicamente também é baixa nesta data.

30/12/2023 – Sábado

Será adotada a tabela de horários dos sábados.

31/12/2023 – Domingo

Na véspera no Ano Novo vai vigorar a tabela de horários habitual dos domingos.

01/01/2024 – Segunda-feira

No primeiro dia do ano, os horários de ônibus seguirão a tabela de domingo, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de transporte público.

