Com a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a prefeitura de Curitiba vai reforçar as linhas de ônibus que levam aos locais de provas nesse domingo (24) e na próxima segunda-feira (25).

Enade

No domingo (24), as provas do Enade serão na Faculdade Paranaense (Fapar), na Faculdade de Educação Superior do Paraná, na Unibrasil e na Universidade Positivo. Assim diversas linhas que atendem as regiões central, leste e oeste da cidade terão reforço no transporte coletivo. A relação completa de linhas pode ser acessada na página da prefeitura. O exame acontece das 12h (abertura dos portões) e segue até 18h30.

UFPR

No domingo tem reforço também pela segunda fase do vestibular da UFPR. São dez locais de provas em Curitiba e ao menos 20 linhas terão reforço. A ampliação dos veículos nas linhas se repetirá na segunda, para os exames que começam 12h40 e vão até as 19h. Os calendários de domingo e segunda podem ser consultados na página da prefeitura.