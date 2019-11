Quem quiser visitar as principais atrações de Natal de Curitiba pode fazer o circuito de ônibus. A Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte público da cidade, põe para circular na próxima terça-feira (3) a Linha Especial de Natal, que vai percorrer nove pontos em duas horas.

O preço do passeio é de R$ 20. O valor só pode ser pago em dinheiro e permite que o passageiro ainda pegue mais um ônibus de linhas normais sem pagar, incentivando a deixar o carro em casa.

Entre as atrações que poderão ser visitadas no circuito estão o Palácio Avenida, o Parque Tanguá, o Bosque do Alemão e o Passeio Público, que este ano se tornou um dos principais atrativos de Natal de Curitiba, com um carrossel e um trenzinho para as crianças. O passageiro pode desembarcar em um dos pontos de parada e embarcar novamente para seguir o passeio sem custo.

A Linha Especial de Natal vai circular das 19h às 21h até 23 de dezembro. Os ônibus saem a cada 12 minutos e o ponto de partida do passeio é o Teatro Guaíra. O ponto da nova linha é identificado pela cobertura na cor vermelha.

Serviço: Linha Especial de Natal

Pontos inicial: Teatro Guaíra, na Rua XV de Novembro. Depois a linha passa pela árvore de Natal da Rua XV de Novembro, Passeio Público, prefeitura, Parque Tanguá, Bosque Alemão, Farol do Saber Machado de Assis (Mercês), Centro Histórico e Palácio Avenida.

Ingresso: R$ 20 em dinheiro, que dá direito a um cartão de embarque nas linhas de ônibus normais. Crianças até 5 anos não pagam. Demais categorias sem isenção.