A roda-gigante da Vila de Natal Electrolux, na Praça Santos Andrade, já está atraindo os olhares de quem passa pelo Centro de Curitiba. A grande estreia da atração está marcada para às 18 horas desta quinta-feira (28). A estrutura pesa 22 toneladas e tem 20 metros de altura. O passeio será gratuito.

A super roda-gigante chegou à capital paranaense depois de percorrer 3.070 quilômetros, partindo da cidade de Recife. “Lá é a base e todo cuidado é importante. Demoramos cinco dias para chegar aqui”, disse Jardel Pereira da Silva, técnico de manutenção da roda-gigante. O brinquedo pode comportar 64 pessoas ao mesmo tempo e a diversão tem duração de 8 a 10 minutos. São 16 gôndolas e quatro lugares em cada uma. Um dos espaços é acessível para cadeirante.

Veja o vídeo!

+ Leia mais: Revitalizado, Passeio Público quer voltar a ser referência em Curitiba mesmo após o Natal

Além da roda-gigante, a Vila de Natal na Santos Andrade conta com a Casa do Papai Noel, um palco para apresentações musicais e o Monstro das Neves. O personagem infantil irá brincar com as crianças e promete atrair a atenção com seu rugido de Bom Dia. “Vai ser um show de luzes, estilo Broadway, e as pessoas estarão caracterizadas. Aqui vai ser contada uma linda história”, ressaltou Artur Vasconcelos, responsável pelo projeto de execução da agência Canal.

+ Veja também: Natal Curitiba 2019 tem diversas atrações de graça hoje. Confira!

Ainda na praça, feiras com barraquinhas de artesanato e gastronomia também estarão em funcionamento. São 13 bancas que também irão funcionar a partir desta quinta. Em Curitiba também tem Carrossel de Natal. Confira!

Confira a programação:

Roda-gigante

Quinta e Sexta: 18h à 22h.

Sábado: 12h à 22h.

Domingo: 12 à 20h30.

Casa do Papai Noel

Sábado- 12h até 20h.

Domingo: 14h até 19h.

Monstro das Neves

Sexta à Domingo: 18h à 22h.

Feira Gastronômica

Segunda à Sábado – 10h à 22h.

Domingo – 10h até 21h.

+ Leia mais: Cervejaria vai vender garrafa de água pelo dobro do preço na Black Friday. Entenda!