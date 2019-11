Na semana em que acontece a Black Friday, data associada a grandes descontos, a cervejaria Ambev anunciou uma promoção diferente. Ao invés de oferecer seu produto com preços mais baixos, ela afirmou que a garrafa de água mineral AMA será vendida por quase o dobro do preço. Quem quiser adquirir a garrafa de 500 ml, que normalmente custa R$ 1,79, vai pagar o preço de R$ 3 durante toda a sexta-feira (29) para compras feitas pelo site da promoção.

Mas por quê?

Lançada em 2017, a água AMA, segundo a cervejaria Ambev, tem todo o seu lucro revertido a projetos que promovem o acesso de pessoas carentes à água potável. O objetivo da empresa é chamar atenção das pessoas sobre a importância de se levantar essa bandeira.

+ Leia mais: Mestre parrileiro ensina técnicas de churrasco da Argentina a curitibanos; conheça-as

“A Black Friday é uma data muito associada a preços baixos e ofertas imperdíveis. Por isso mesmo achamos que é a ocasião perfeita para chamar a atenção dos consumidores para uma causa e não apenas para um produto, repensando um pouco as decisões de compra. Nosso objetivo principal é engajar as pessoas com o propósito de AMA – afinal, o investimento necessário para comprar uma água não é alto, mesmo com o valor dobrado. Esperamos que as pessoas participem da ação e ajudem a levar água para quem não tem”, explica Alexandre Costa, diretor de marketing institucional da Cervejaria Ambev.

Recentemente, a AMA anunciou que vai investir mais R$ 720 mil em projetos de acesso à água até o final de 2019, beneficiando mais 14,2 mil pessoas. Quem comprar AMA nesta Black Friday vai fazer parte desta história que já ajudou a levar água para mais de 43 mil pessoas em 50 comunidades espalhadas pelo Brasil.

Quem quiser participar pode acessar o site da promoção e efetuar a compra na sexta-feira.