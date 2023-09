Uma linha de ônibus provisória vai atender os passageiros que utilizam a Estação Tubo PUC em conexões entre a capital e Fazenda Rio Grande, com a rede integrada de transporte público da Região Metropolitana de Curitiba. Esta estação-tubo será desativada na terça-feira (19) para obras de reforma, que devem durar até o próximo dia 26. De acordo com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a linha provisória deve garantir a mobilidade dos passageiros neste período.

LEIA MAIS – ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes

O ônibus circular multimodal estará disponível para o transporte de passageiros, com embarque comum realizado junto à linha 614-Fazendinha/PUC, em frente à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), na Rua Imaculada Conceição, no Prado Velho. Esse ônibus circular transportará os passageiros até o Tubo Paiol, onde será possível realizar conexões com qualquer outra linha do sistema integrado de transporte público de Curitiba.

VIU ESSA? Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes

A disponibilidade desse ônibus garantirá que os passageiros possam continuar suas viagens com o mínimo de transtorno durante o período de interrupção da Estação Tubo PUC. Os horários do ônibus circular de saída da PUC e do Paiol estão disponíveis abaixo. Confira.

Imagem: Divulgação/Amep

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes