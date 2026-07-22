Justiça suspende sessão que poderia cassar mandato da Professora Angela

A sessão que julgaria o processo ético-disciplinar contra a vereadora Professora Angela (PSOL), marcada para esta sexta-feira (24), foi suspensa pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC). A decisão atende a uma liminar do desembargador Carlos Mansur Arida, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), recebida pela Casa na tarde desta quarta-feira (22).

A sessão havia sido convocada depois que a Câmara foi comunicada, na última segunda-feira (20), sobre uma decisão da juíza substituta Diele Denardin Zydek, que revogou uma liminar anterior e restabeleceu o andamento normal do processo.

Com o novo entendimento do TJPR, a ação voltou a ser interrompida. O desembargador determinou a suspensão de qualquer decisão sobre o caso até nova análise pela Justiça.

Em nota, a CMC informou que vai recorrer à Justiça para defender a legalidade do procedimento. A Casa ressaltou que o processo ético-disciplinar respeitou, em todas as fases, o devido processo legal, permitindo a ampla defesa e seguindo o Regimento Interno da CMC, o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o Decreto-Lei Federal nº 201/1967.

O caso trata de uma suposta quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora, e o julgamento poderia resultar na cassação de seu mandato. Com a suspensão determinada pela Justiça, não há, até o momento, nova data prevista para a realização da sessão.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma, informou que, neste momento, a posição da Casa se limita ao comunicado institucional divulgado pela CMC.