Pedido de cassação do mandato da vereadora Professora Angela vai a plenário

A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) decidiu por unanimidade, nesta quarta-feira (12), que o pedido de cassação do mandato da vereadora Professora Angela (PSOL) será submetido ao plenário. O voto do relator Olimpio Araujo Junior (PL) recebeu a concordância dos outros dois membros da comissão: Renan Ceschin (Pode), que preside o grupo, e Zezinho Sabará (PSD).

A sessão, que durou 4h30, foi acompanhada pelos advogados de defesa Guilherme Gonçalves e Juliano Pietczak, que chegaram a fazer várias questões de ordem durante o processo e cogitaram medidas judiciais contra a decisão.

O Processo Ético Disciplinar (PED 1/2025-CP) teve início após denúncia formalizada pelos vereadores Da Costa (União) e Bruno Secco (PMB). Eles apontaram apologia ao uso de drogas na distribuição de uma cartilha sobre Política de Redução de Danos, durante audiência pública realizada pela parlamentar na CMC, em 5 de agosto. Nas alegações finais, a vereadora defendeu a validade do material impresso, mas seus argumentos não foram acolhidos pela CP.

Seguindo o parecer do relator, a comissão acatou parcialmente as denúncias. Considerou improcedentes as implicações penais e de improbidade administrativa “por ausência de competência”, mas identificou problemas no conteúdo e na divulgação da cartilha.

“A Comissão reconhece e faz questão de registrar, que o debate sobre políticas de drogas é legítimo em ambiente democrático e próprio do Parlamento”, afirmou o relator. “O que se examina aqui não é o mérito ideológico das ideias, mas a forma e os meios escolhidos, seu alinhamento ao requerimento aprovado e o impacto institucional produzido”, registrou Olimpio, considerando que a conduta “configura falta de decoro ao expor a Casa a juízo social de descrédito”.

No parecer aprovado, o relator concluiu que a conduta configura infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar, conforme o Decreto-Lei nº 201/1967 e o Código de Ética da CMC. Segundo o documento, o material intitulado “Apologia Ético-Cuidadora, de Redução de Danos” foi produzido no gabinete, com participação de servidores comissionados, sem validação técnica ou supervisão sanitária compatível com as diretrizes do SUS.

“O conteúdo probatório indica que a vereadora exerceu comando funcional e político sobre a produção e divulgação do material, respondendo pelos atos da sua equipe. Ainda que não se tenha comprovado intenção deliberada em causar dano à instituição, sua conduta demonstra ação consciente e voluntária, acompanhada de imprudência e falta de zelo quanto ao conteúdo e a forma de difusão do material”, afirmou o relator.

A comissão entendeu que a cartilha continha trechos prescritivos sobre o uso de substâncias ilícitas e que, após ser mencionada na Audiência Pública, foi distribuída em ambiente externo, ampliando seu alcance e repercussão negativa.

Com a conclusão pela procedência da denúncia, o relator recomendou a convocação de sessão específica de julgamento, onde o plenário deliberará sobre a cassação do mandato. A convocação será feita pela Mesa Diretora da CMC, sem data prevista até o momento.

Quando marcada, a sessão seguirá o rito previsto na legislação, com leitura das peças requeridas, manifestações dos vereadores (até 15 minutos cada) e defesa oral final da vereadora ou seu procurador (máximo de duas horas). A perda do mandato só poderá ser declarada se houver, para qualquer das infrações, o voto favorável de pelo menos dois terços dos membros da Câmara – 26 votos.

O resultado, seja condenação ou absolvição, será comunicado à Justiça Eleitoral. Em caso de condenação, será expedido decreto legislativo de cassação; se houver absolvição, o processo será arquivado.

E aí, Professora Ângela?

Foto: Divulgação/CMC.

Em um post nas redes sociais, a vereadora defendeu-se sobre o caso. Veja a nota:

“É com indignação, mas de cabeça erguida, que comunicamos à população curitibana que continuamos sendo alvo de uma nítida e inaceitável perseguição política, que se configura como uma explícita violência política de gênero. O ataque covarde contra o mandato popular da Professora Ângela não se deve a qualquer irregularidade administrativa ou desvio de conduta, mas sim à sua firme e inegociável defesa de pautas progressistas e de direitos humanos na Câmara. O cerne desta tentativa de cassação é a defesa da Redução de Danos como política de saúde pública e o combate às opressões“, diz parte da nota.

Segundo o post da vereadora, “ela tem sido atacada por ousar colocar em debate temas vitais para a saúde, o bem-estar e a inclusão social, em linha com a ciência e as melhores práticas internacionais. É fundamental destacar que o Ministério Público do Paraná (MPPR) já se manifestou, em parecer oficial, atestando que o material de informação produzido pelo mandato da vereadora não caracteriza apologia às drogas. Ou seja, a própria Justiça reconhece a legalidade da atuação do mandato“, segue o texto. Veja aqui o post completo com a defesa da vereadora.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉