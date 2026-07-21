Câmara de Curitiba retoma julgamento e pode cassar mandato de Professora Angela

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) realiza nesta sexta-feira (24), a partir das 9 horas, sessão especial para julgar o Processo Ético-Disciplinar aberto contra a vereadora Professora Angela (PSOL). A convocação foi publicada nesta terça-feira (21) pelo presidente da Casa, vereador Tico Kuzma (PSD), e marca a retomada de um julgamento que já havia sido pautado no fim do ano passado.

O processo apura suposta quebra de decoro parlamentar após a distribuição de uma cartilha sobre Política de Redução de Danos durante audiência pública promovida pelo mandato da parlamentar em agosto do ano passado. Os vereadores Da Costa (Pode) e Bruno Secco (Novo) protocolaram a denúncia original, alegando que o material fazia apologia ao uso de drogas dentro do Legislativo. Uma Comissão Processante analisou o caso, ouviu testemunhas e, ao final, recomendou por unanimidade a perda do mandato da vereadora.

O julgamento chegou a ser convocado em novembro de 2025, mas foi suspenso na véspera por decisão liminar da Justiça, obtida pela defesa da parlamentar. A liminar só foi derrubada no fim de junho deste ano, quando a juíza responsável entendeu que não havia mais motivos para manter a sessão suspensa, liberando o processo para seguir seu curso normal na Câmara.

Pelo rito previsto em lei federal, a sessão de sexta-feira contará com sustentação oral da defesa, debate entre os vereadores e votação nominal do parecer da Comissão Processante. Para que o mandato seja cassado, é necessário o voto favorável de pelo menos 26 dos 38 vereadores da Casa. Caso contrário, o processo será arquivado e a vereadora seguirá no cargo.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o presidente da Câmara, vereador Tico Kuzma, informou, em nota: “Por se tratar de um caso ainda em trâmite, o presidente não se posiciona nesse momento.”