O que Curitiba vende ao mundo? Exportações já somam US$ 1,2 bilhão em 2026

Entre janeiro e maio deste ano, Curitiba exportou US$ 1,2 bilhão, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). O resultado representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2025, desempenho 12 pontos percentuais acima da média nacional.

A soja triturada lidera a arrecadação em exportações da capital paranaense. O produto foi responsável por render US$ 232,13 milhões em cinco meses. Em seguida, aparecem na lista os tratores e veículos de transporte de mercadorias, somando, respectivamente, US$ 232,13 milhões e US$ 190,23 milhões.

Outros destaques da balança comercial curitibana foram a madeira serrada (US$ 46,37 milhões), os artigos e aparelhos ortopédicos (US$ 41,16 milhões) e o peróxido de hidrogênio (US$ 36,12 milhões). Ao todo, segundo a Prefeitura, Curitiba exportou mais de 600 tipos de produtos no período.

Quem mais compra de Curitiba

Pela primeira vez no ano, o Peru ultrapassou a China e se tornou o principal destino das exportações de Curitiba. O país comprou US$ 191,3 milhões em produtos da capital paranaense, pouco mais de US$ 2 milhões acima do mercado chinês.

Argentina e Chile também figuram entre os principais compradores. Enquanto as exportações para o Chile cresceram 61% em comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas para a Argentina recuaram 25%.

Apesar da queda nas exportações para os Estados Unidos, que diminuíram 16% no primeiro semestre, a balança comercial de Curitiba permaneceu equilibrada. O avanço das vendas para mercados como Peru e Chile compensou parte da retração nas negociações com os norte-americanos em meio ao tarifaço.