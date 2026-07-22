Mercados de Curitiba poderão vender produtos pelo preço do Sacolão da Família

Estabelecimentos comerciais privados de Curitiba poderão participar do programa Sacolão da Família, administrado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). A autorização para o credenciamento de empresas ocorreu com a publicação do Decreto Municipal nº 1.144/2026.

O programa disponibiliza frutas, verduras e legumes a um preço único e mais acessível em comparação com o mercado tradicional. Qualquer pessoa pode comprar nos postos de venda, pois o programa não exige cadastro prévio ou comprovação de renda. Atualmente, o preço único fixado é de R$ 3,99 por quilo.

Para a Tribuna do Paraná, a SMSAN confirmou que está em fase final de elaboração dos documentos e pretende publicar o primeiro edital de chamamento público ainda neste ano. A meta inicial da pasta é credenciar até cinco mercados ou mercearias particulares nesta primeira fase.

Apesar da mudança, a secretaria enfatizou que o novo modelo não vai substituir nenhuma das 12 unidades tradicionais que já operam em espaços públicos da cidade e que o objetivo do decreto é aumentar a rede.

Mesmo preço no caixa, mas compra por conta do comerciante

Para o consumidor, a regra do programa permanece inalterada: os mercados privados credenciados serão obrigados a praticar exatamente o mesmo preço único por quilograma estipulado pela prefeitura para toda a rede pública.

No entanto, o modelo de negócios exigirá planejamento do setor privado. A SMSAN explicou que a negociação e a compra dos produtos serão de responsabilidade exclusiva do comerciante. Ou seja, a prefeitura não atuará como intermediária entre os mercados credenciados e os fornecedores ou produtores rurais.

Custo zero para o município

O decreto deixa claro que a adesão dos comércios será realizada sem qualquer tipo de subsídio financeiro ou repasse de recursos públicos. O empresário credenciado assume integralmente os custos operacionais da loja.

+ Leia mais Justiça suspende licença dos superpostes de Matinhos e obriga IAT a fazer estudo ambiental

Em contrapartida à manutenção do preço tabelado, o estabelecimento privado ganha o direito de utilizar a identidade visual, marcas e logotipos do Sacolão da Família, além de contar com apoio institucional da SMSAN em divulgação e capacitação de equipes. Conforme o documento, o direito de uso da marca pode ser revogado em caso de descumprimento das regras.

Segundo informações da SMSAN, para ingressar e se manter no programa, os estabelecimentos privados passarão por vistorias regulares, com checagem de itens como higiene, segurança, acessibilidade e o cumprimento da tabela de preço único.

Caso o comerciante descumpra as normas de qualidade ou tente cobrar valores acima do fixado, estará sujeito às sanções previstas no Decreto Municipal nº 849/2026. As penalidades variam de advertência e suspensão até o descredenciamento definitivo, com a perda imediata do direito de uso da marca do Sacolão da Família.