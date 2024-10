Justiça absolve e pede internação de homem que esfaqueou clientes em bar de Curitiba

João Guilherme Pacheco Flores, 28 anos, foi inocentado pela Justiça. O réu respondia por homicídio e outras três tentativas de homicídio, triplamente qualificados, após esfaquear pessoas que estavam no bar Distrito 1340, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba.

A situação aconteceu no dia 22 de julho de 2023. Flores matou o empresário Mauri José Glus, 49 anos, e feriu com golpes de faca outras três pessoas que estavam no estabelecimento. A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento e ele foi preso em flagrante.

A sentença que absolveu Flores foi emitida pela juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri. No documento, a juíza determina, como medida de segurança, a internação compulsória por pelo menos dois anos de Flores.

“Fixo ao acusado medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e até a cessação de sua periculosidade, nos termos do art. 97, do Código Penal”, estabelece juíza.

Ainda conforme a sentença, um laudo psiquiátrico concluiu que o acusado, na época do crime, “estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta”.

Relembre: Homem ataca pessoas com faca em bar de Curitiba

O ataque aconteceu em julho de 2023 e teve como vítima fatal Mauri José Glus, 49 anos.

Imagens do circuito interno do bar mostraram João Guilherme Pacheco Flores antes do ataque. Ele apareceu sentado no canto direito, do lado de fora do bar, com facas expostas sobre a mesa. Pouco antes do crime, ele acendeu um cigarro, pareceu conversar com um garçom e, na sequência, pegou uma das facas e começou a golpear os clientes, de forma aleatória.

O primeiro a ser atingido foi um homem de costas. Em seguida, ele esfaqueou uma mulher que estava sentada ao lado da primeira vítima. As imagens mostram que as pessoas tentaram correr. Ele foi preso em flagrante no local e alegou que teve um surto.