A juíza substituta Gabriela Hardt assumiu nesta terça (23) os casos que eram conduzidos pelo juiz Eduardo Appio na 13ª Vara Federal de Curitiba, que foi afastado das funções na noite de segunda (22) por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Hardt havia pedido remoção para a Justiça Federal de Santa Catarina, mas foi escalada para assumir a vara onde são conduzidos os processos derivados da Operação Lava Jato. Entre os que já passaram à sua alçada está uma notificação à superintendência da Polícia Federal do Paraná na segunda (22) em que Appio pediu a abertura de um inquérito para investigar um suposto grampo ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef em 2014.

Appio foi afastado das funções temporariamente após uma o desembargador federal Marcelo Malucelli apresentar uma representação alegando que ele teria tentado intimidar ou constranger o filho, o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, através de uma ligação telefônica em que citou dados fiscais sigilosos. A Polícia Federal apontou uma “alta chance” de voz do interlocutor ser do juiz.

