Um homem, de 23 anos e uma adolescente, de 16 anos, foram mortos a tiros no domingo (19) à noite, em Curitiba, no bairro Alto Boqueirão. Segundo informações, o casal estava em um veículo na Rua Romário Teixeira Nogueira. O crime ocorreu por volta das 21h30.

LEIA MAIS – Médico desaparecido é encontrado morto e enterrado em bosque no Paraná

De acordo com relatos, as vítimas estavam dentro do carro estacionado, quando atiradores disparam várias vezes contra os dois.

O veículo tinha alerta de roubo e o homem usava tornozeleira eletrônica. Ainda não há informações sobre o motivo do crime.

LEIA MAIS – Grave acidente na BR-376 com carro e caminhão tem duas crianças entre os feridos

O socorro chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas as vítimas já estavam em óbito. Os dois foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).

Veja que incrível