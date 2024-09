Jogadores do Coritiba Crocodiles mortos em acidente com ônibus no RJ são identificados

Três jogadores do Coritiba Crocodiles – time de futebol americano de Curitiba, morreram em um grave acidente de ônibus na manhã deste sábado (21), no Rio de Janeiro.

O ônibus com 44 pessoas saiu de Curitiba e seguia para o Rio de Janeiro, onde o clube jogaria com o Flamengo Imperadores. O veículo tombou no km 226 na descida da Serra das Araras, em Piraí.

Conforme apuração da RPC, as três vítimas fatais são: Lucas Barros, 19 anos; Lucas Padilha, 42 anos; Daniel Santos, 44 anos. Saiba mais sobre os jogadores vítimas do acidente.

Além das três mortes, a CCR RioSP, concessionária que administra o trecho onde o acidente aconteceu, atualizou às 13h43 o boletim com informações dos feridos. Segundo a concessionária uma pessoa ficou em estado grave, três em estado moderado, dois passageiros tiveram ferimentos leves e 35 pessoas não se machucaram.

Coritiba Crocodiles lamenta acidente de ônibus no RJ

O clube divulgou uma nota dizendo que lamenta o acidente envolvendo a equipe. “Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas”, diz post.

O Coritiba Crocodiles também disse que está acompanhando os detalhes do acidente e “dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias”.

