A estufa do Jardim Botânico de Curitiba vai ser interditada a partir desta segunda-feira (10). A prefeitura vai iniciar a manutenção interna e limpeza da estrutura que abriga espécies da mata atlântica. A reabertura deve ocorrer na primeira quinzena de maio.

Segundo a prefeitura, o último trabalho de limpeza ocorreu em agosto de 2022. Com o auxílio de andaimes, serão lavadas todas as 3,8 mil peças de vidro e a estrutura metálica por dentro e por fora. Depois da lavagem da estufa, as equipes devem trabalhar na Galeria das Quatro Estações. Nos caminhos internos, uma obra será realizada para reforçar a acessibilidade, corrigindo imperfeições.

+Leia mais! Rita Cadillac e familiares de Garrincha comemoram 20 anos do O Torto

Segundo o diretor de Arborização e Produção Vegetal, responsável pela unidade de conservação na Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, as intervenções são necessárias no espaço constantemente visitado pelos turistas.“Trata-se de um cuidado para que os visitantes encontrem a estufa, símbolo do nosso Jardim Botânico, sempre bonita”, disse José Roberto.