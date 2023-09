Jardim Botânico de Curitiba ganha 100 mil flores cor-de-rosa para o Outubro Rosa

Em outubro, o Jardim Botânico de Curitiba vai ficar florido em tons de rosa. Os canteiros geométricos do Jardim Francês vão receber 100 mil novas petúnias, que já começaram a ser plantadas por equipes do departamento de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

LEIA MAIS – Duas estações-tubo de Curitiba são desativadas nesta sexta-feira

A troca das flores começou a ser feita nesta semana e já prepara o ponto turístico mais famoso e visitado de Curitiba para o Outubro Rosa, a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Foto: Hully Paiva/SMCS

De acordo com o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, as trocas fazem parte dos serviços constantes de manutenção do Jardim Botânico e também são espécies já preparadas para as temperaturas desta época do ano, com o início da primavera.

VIU ESSA? 30 sorvetes para experimentar em sorveteria tradicional de Curitiba!

“Fazemos toda a troca de flores a cada três meses no Jardim Botânico, de acordo com as estações do ano. Agora para o mês de outubro, quando o mundo todo participa da campanha pela prevenção e detecção precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa, as flores terão esse tom”, explica Roloff.

Rosa em mais pontos de Curitiba

Outras partes da cidade terão flores na cor da campanha Outubro Rosa. A produção do Horto Municipal do Guabirotuba deve chegar até o mês de outubro aos canteiros da Rua XV de Novembro e da Avenida Manoel Ribas, caminho para o bairro de Santa Felicidade, além dos parques Barigui e Passeio Público.

Contra o câncer

O movimento de sensibilização Outubro Rosa começou nos Estados Unidos na década de 1990 e tem como objetivo alertar, principalmente as mulheres, sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes