O jornalista e ex-vereador Cristiano Santos, 40 anos, deve deixar nos próximos dias a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguir para um quarto do Hospital Vitta, no Bairro Alto. Segundo informações da assessoria dele, o comunicador está fazendo diariamente exercícios de fisioterapia e fonoaudiologia para reabilitação dos pulmões e fala. Cristiano foi diagnosticado com covid-19 no mês de novembro e, por complicações da doença, precisou ser entubado.

Segundo ainda a nota sobre o estado de saúde do ex-vereador, Cristiano está consciente e em processo de remoção da ventilação mecânica. “Apesar de ainda estar na UTI estamos confiantes na sua breve transferência para o quarto. Diariamente faz exercícios de fisioterapia e fonoaudiologia para reabilitação dos pulmões e fala. Mesmo vencido o vírus em dezembro, as complicações geraram danos no sistema respiratório que demandam cautela e uma lenta recuperação’, diz o comunicado divulgado nas redes sociais do jornalista.

Internado desde novembro

O apresentador do Bora Paraná da TV Bandeirantes teve a confirmação da covid-19 na segunda semana do mês de novembro, quando apresentou perda de paladar e dores de cabeça. Ao saber que estava infectado, se afastou das funções na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) e da apresentação do programa que é exibido ao vivo pela manhã. Ficou isolado em casa conforme orientação das autoridades sanitárias, mas apresentou piora no quadro respiratório.

Os médicos decidiram pela internação no dia 20 de novembro e entenderam que a ventilação mecânica iria ajudar o vereador na respiração e assim evitar o cansaço, um dos principais sintomas da covid-19. O vereador não concorreu à reeleição do último dia 15 de novembro, pois deseja focar aos estudos e a prática do jornalismo. Além disto, em várias oportunidades, chegou a dizer recentemente que é favorável a renovação nos cargos públicos.