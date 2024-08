Instituto GRPCOM conquista 1º lugar no Prêmio Ser Humano da ABRH-PR

O Instituto GRPCOM, organização sem fins lucrativos mantida pelo Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), foi laureado com o 1º lugar na categoria ESG (Environmental, Social and Governance) do renomado Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR). A cerimônia de premiação, que aconteceu na noite desta segunda-feira (12), reconheceu as melhores práticas de gestão de pessoas e responsabilidade social no estado.

É a terceira vez que o Instituto GRPCOM se destaca no Prêmio Ser Humano. A primeira foi em 2021 com o projeto Social Hackacom, a segunda em 2023 com o projeto Mobiliza e a terceira em 2024, com o projeto Adote uma Causa.

Segundo a coordenadora do projeto, Elaine Tezza Moratelli “com essa conquista, o Instituto GRPCOM se prepara agora para representar o Paraná na premiação Ser Humano Nacional, onde disputará com outros projetos de excelência de todo o Brasil”.

Este reconhecimento nacional não só destaca a qualidade e o impacto das ações do Instituto, mas também reforça o compromisso do Grupo Paranaense de Comunicação com a promoção de uma sociedade mais justa, sustentável e inclusiva.

“O Adote uma Causa é um projeto em que todos ganham: ONGs, GRPCOM, Universidades parceiras e voluntários. Por isso, estamos extremamente honrados com este reconhecimento e continuaremos trabalhando em prol de causas que acreditamos serem fundamentais para o desenvolvimento social do Paraná e do Brasil”, afirmou Ana Gabriela Simões Borges, superintendente do Instituto GRPCOM.

A vitória na categoria ESG reflete a seriedade com que o Instituto GRPCOM tem abordado temas cruciais como o fortalecimento das organizações do Terceiro Setor. Ao promover projetos que aliam impacto social positivo a práticas empresariais sustentáveis, o Instituto GRPCOM busca inspirar outras organizações a seguirem caminhos similares, mostrando que é possível aliar sucesso empresarial com responsabilidade social.

Segundo Pamela Cristine Marin, Gerente de Gestão de Pessoas do GRPCOM “esse é um projeto que tem tudo a ver com a missão do nosso grupo e que coloca as pessoas no centro de toda a nossa estratégia. A partir dele pudemos contribuir com as ONGs do estado e incentivar o voluntariado entre os nossos colaboradores e no meio acadêmico”.

Sobre o Adote uma Causa

O projeto Adote uma Causa, que tem como slogan “o seu talento por um mundo melhor”, é uma iniciativa que convida acadêmicos e profissionais das áreas de Comunicação, Gestão e Tecnologia a aprimorarem seus conhecimentos e se engajarem em diferentes causas sociais por meio do trabalho voluntário para ONGs.

O projeto é realizado em todo o Paraná pelo Instituto GRPCOM e pela área de Gestão de Pessoas do GRPCOM em parceria com os veículos RPC, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná e rádios 98FM e Mundo Livre FM.

Seu principal objetivo é desenvolver soluções inovadoras de comunicação, tecnologia e gestão para ONGs do Paraná. Desa forma, incentiva estudantes e profissionais a usarem seus talentos para ajudar as ONGs a trabalharem de maneira mais eficiente e ampliarem seu impacto.

Sobre o Prêmio Ser Humano

O Prêmio Ser Humano é uma iniciativa da ABRH-PR que há anos reconhece as melhores práticas e projetos na área de gestão de pessoas e responsabilidade social no estado. A premiação abrange diversas categorias, sendo a de ESG uma das mais prestigiadas, devido à crescente relevância dos temas de sustentabilidade e governança nas organizações modernas.

De acordo com Lúcia Fernandes, diretora responsável pela edição 2024 do Prêmio Ser Humano, as categorias ESG e Desenvolvimento foram as que tiveram o maior número de inscrições no prêmio.

A etapa nacional da premiação reunirá os vencedores de cada estado para a celebração dos projetos que têm feito a diferença em suas respectivas áreas.

