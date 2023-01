O novo ano começou e ele apresenta oportunidades diárias de ser e fazer diferente. Que tal começar 2023 buscando mas conhecimento e fazendo um curso gratuito? É o que oferece a Rede Esperança, instituição com sede no bairro Capão da Imbuia. De forma gratuita, ela oferece vagas no curso de Auxiliar Administrativo.

As inscrições vão apenas até o dia 10 de janeiro e as vagas são limitadas. Para confirmar participação no curso, que tem 160 horas e oferece certificação do Senai, o interessado precisa comparecer à Rede Esperança (Rua: Nicácio Riquelme, 192, Capão da Imbuia, Curitiba) com os seguintes documentos:

RF e CPF do aluno;

RE e CPF do responsável legal (preferencialmente a mãe);

Comprovante de endereço;

Comprovante de renda

Histórico escolar.

Para se inscrever basta ter 15 anos ou mais, ter escolaridade a partir do 5º ano. O curso começa no dia 16 de janeiro de 2023, e as aulas ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 12h ou das 13h às 17h. As aulas são presenciais.

Mais informações pelo telefone (41) 3015-4936 ou no WhatsApp (41) 9 99687796.