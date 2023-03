Um vídeo de uma ocorrência atendida por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná mostra minutos de pura angústia, emoção e alívio. Foram minutos de dedicação que terminaram com o salvamento do bebê de apenas duas semanas de vida que tinha se afogado com leite materno. A ocorrência emocionante aconteceu na madrugada deste sábado (18), em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Assista ao vídeo no fim da matéria!

Segundo a Polícia Militar, que divulgou o vídeo para a imprensa, a equipe CPU do 17º Batalhão da PM estava em deslocamento para o bairro Eucaliptos quando se deparou com um veículo na direção contrária dando sinais de luz alta.

De imediato os policiais realizaram a abordagem e uma mulher desceu do veículo com o bebê, de apenas duas semanas de vida, já quase sem respiração, informando que ele havia se engasgado.

Choro da vida!!

A equipe policial então iniciou as manobras de reanimação e deslocou em prioridade para a Unidade de Pronto Atendimento de Fazenda Rio Grande.

Durante o deslocamento, os policiais conseguiram fazer a desobstrução das vias aéreas do recém-nascido e ele voltou a respirar, sendo entregue em seguida aos médicos e enfermeiros da UPA. No momento em que o bebe chorou o alívio dentro da viatura.

A equipe policial que salvou a vida do bebê é composta pelo Tenente Taborda, Soldado Teixeira e os Cadetes Azeredo e Malanowski.

Salvamento ocorreu na madrugada deste sábado na região metropolitana de Curitiba. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

