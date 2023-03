Uma van que saiu nesta manhã de sábado (18) da Lapa, região metropolitana de Curitiba, em direção a Cajati, em São Paulo, leva familiares e materiais de apoio às vítimas do acidente de ônibus que matou quatro pessoas na madrugada da última sexta-feira (17). O acidente foi no quilômetro 511 da BR-116. O ônibus tinha saído da Lapa com destino a Aparecida, onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a prefeitura da Lapa, a empresa responsável pela viagem enviou uma van carregada com pertences, materiais de higiene pessoal, roupas e familiares que desejavam visitar as pessoas que estão internadas em hospitais da região de Cajati, Registro e Pariquera-Açu. O veículo oferecido tem capacidade para 15 pessoas.

De acordo com o último boletim médico postado nas redes sociais da prefeitura da Lapa, a administração segue mobilizada prestando atendimento às vítimas e familiares. Uma equipe de Assistência Social e da Secretaria de Saúde Municipal realizou o contato com os três hospitais da região que deram atendimento às vítimas do acidente.

Das vítimas, “15 pacientes permanecem internados nos hospitais da região”, informou a prefeitura.

Hospital Pariquera-Açu:

– Rafaela Teixeira Linhares, 34 anos

– Raquel de Lima Teixeira, 55 anos

– Jefferson José Santos de Lima, 28 anos

– Pedrolina Aparecida Santos de Lima, 47 anos

– Kaio Ferreira do Nascimento, 11 anos

– José Airton Cadena de Lima, 54 anos

– Bianca Rodrigues dos Santos, 25 anos

– Wania Lodi Kaseker Schamberg, 36 anos

Hospital Cajati:

– Amadeus Kologe

Hospital Registro:

– Celio Acácio Cardoso

– Franciele Strugala Coelho

– Thais Regina Martins

– Mariana Cecília Ferreira Kologi

– Kauã Dural do Nascimento

o Acidente

O ônibus levava 51 turistas que seguiam para o santuário e, segundo informações dos Bombeiros e da concessionária que administra o trecho, o acidente pode ter sido causado por uma falha nos freios do veículo.

Segundo o site G1, os mortos foram identificados pelo IML como Isadora Teixeira Barão, de sete anos, além de Wesley Thiago Schuster, Rodrigo Marcelo Vieira de Lima e Gabriele Tacoregio Kaveki.

Além das mortes, outras 19 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para hospitais de Registro e Pariquera-Açu, em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o motorista, que saiu ileso, informou que perdeu o controle na curva vindo a tombar sobre a faixa da esquerda. Apenas a perícia poderá apontar as causas do grave acidente.

Tombamento ocorreu no quilômetro 511 da BR-116, na região da cidade de Cajati, em São Paulo. Foto: Reprodução.

