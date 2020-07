Um imóvel na Rua Rio Grande do Sul, esquina com a Rua Guilherme Pugsley, a via rápida Portão-Centro, no bairro Água Verde, começou a pegar fogo no final da tarde desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 18 horas. Uma ambulância de busca e salvamento foi despachada, mas não havia moradores nos imóveis atingidos. O fogo já foi controlado pelos bombeiros.

O fogo iniciou em uma casa da madeira, onde funcionava um albergue e se espalhou para o imóvel ao lado, onde era um restaurante, que já está desativado há algum tempo. Na esquina, uma borracharia em funcionamento não chegou a ser tomada pelo fogo.

“Nós não temos a causa certa do incêndio. O proprietário do imóvel disse que tinha algumas pessoas que entravam no imóvel sem autorização”, disse a tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula Baggio, em entrevista à RPC.

