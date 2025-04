Incêndio na PUCPR: vaquinha falsa pede doações para reconstruir bloco

Em nota publicada nesta quinta-feira (17), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) alertou sobre possíveis golpes envolvendo uma suposta arrecadação de dinheiro para a reconstrução do Bloco Azul, atingido por um incêndio na terça-feira (15). Segundo informações divulgadas pela instituição, uma “vaquinha virtual” vem sendo compartilhada em redes sociais e aplicativos de mensagens.

A universidade reiterou que não está promovendo nenhuma campanha de captação de doações em dinheiro. Informou ainda que a divulgação das ações oficiais são exclusivamente por meio dos canais institucionais e perfis oficiais nas redes sociais.

“Pedimos à comunidade que não realize contribuições financeiras por canais não oficiais e que não compartilhe publicações relacionadas a esse tipo de ação”, alerta o comunicado.

Veja mais notícias sobre o incêndio na PUC, em Curitiba

Aulas da PUCPR são suspensas após incêndio

Após o incêndio, as aulas na PUCPR foram suspensas na quarta-feira (16) e serão retomadas após o feriado de Tiradentes. As possíveis causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).