Incêndio em Curitiba causa destruição em apartamento e susto em moradores

Um incêndio na madrugada desta quinta-feira (22) assustou moradores de um prédio de 17 andares, no bairro Rebouças, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros precisou deslocar caminhões para atender a ocorrência, que teve início com o fogo na cozinha do 8º pavimento.

Segundo os Bombeiros, o prédio localizado na Rua Lamenha Lins, próximo da esquina com a Avenida Sete de Setembro, teve a solicitação às 4h30.

Duas vítimas precisaram de atendimento, mas sem a necessidade de encaminhamento a um hospital.

Edifício evacuado

Com o trabalho de evitar a propagação das chamas para outros andares, os bombeiros decidiram evacuar todos os apartamentos. A fumaça alcançou o 9º andar.

Três caminhões, sendo um com escada mecânica e três caminhonetes, estiveram na ação.

A cozinha do apartamento atingido ficou muito prejudicada, com móveis e equipamentos destruídos pelo fogo.

