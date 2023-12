O prédio que abriga a Biblioteca Pública Emelyn Izabelle Leal da Silva, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, foi parcialmente destruído por um incêndio que ocorreu no início da tarde de domingo (10). Um curto-circuito na rede elétrica, possivelmente ocasionado por um raio que atingiu a fiação elétrica da rua, pode ter provocado o problema, segundo a apuração preliminar do Corpo de Bombeiros.

A biblioteca foi inaugurada em fevereiro de 2020 e está localizada na Rua Silvestre Jarek, 155, no Centro do município. Lá, mais de 400 livros que estavam à disposição da comunidade, entre eles, obras de literatura infanto-juvenil, livros escolares, contos, cultura popular, história do Brasil e história do Paraná. O espaço também foi equipado com computadores.

A prefeitura informou que ainda não tem a quantidade exata de itens que foram destruídos pelo incêndio.

