Um jogador de futebol morreu ao ser atingido por um raio durante uma partida em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná, neste domingo (10). Outros três atletas ficaram feridos no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, onde jogavam as equipes de Japira e Santo Antônio da Platina pela Copa Regional de Futebol Amador.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os jogadores deitados no gramado logo após o raio. O atleta que morreu chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As outras três vítimas da mesma equipe permanecem internados com queimadura pelo corpo. Os nomes não foram divulgados.

Em nota, a prefeitura de Santo Antônio da Platina lamentou a morte do jogador e dos companheiros de time.

