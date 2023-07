Um grave acidente entre uma moto e um ônibus deixou duas pessoas feridas na noite de sexta-feira (7), na Avenida Paraná, no bairro Boa Vista, em Curitiba. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a Rua Antônio Lago, por volta das 18h30 e provocou ferimentos nos dois ocupantes da moto, que ficaram caídos no meio da canaleta exclusiva para os ônibus.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), as duas vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital, mas não há informações sobre os seus estados de saúde.

O BPTran investiga as circunstâncias do acidente para apontar o eventual responsável pela colisão, já que existe a possibilidade de algum dos condutores ter avançado o sinal vermelho.

