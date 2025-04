Igrejas de Curitiba realizam procissões e teatro da Paixão de Cristo; programação

Curitiba terá uma longa programação religiosa de Páscoa em 2025. Encenações, missas, vigílias, procissões e bençãos de alimentos vão ocorrer, de quinta-feira (17) a domingo (20), como parte das celebrações da Semana Santa. A Páscoa é a festa principal do calendário cristão católico e cada dia da Semana Santa tem um significado especial.

Um dos principais eventos da capital, a Paixão de Cristo do Grupo Lanteri acontece na sexta-feira (18), às 19h, na Cidade Industrial de Curitiba. O espetáculo gratuito ao ar livre, apoiado pela Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural, é o segundo maior do gênero no Brasil, atrás apenas da encenação de Nova Jerusalém (PE).

Com duração de duas horas e quatro palcos, a Paixão de Cristo do Grupo Lanteri contará com 34 cenas e 212 personagens, envolvendo perto de mil participantes, entre atores, profissionais na equipe técnica e postos de trabalho de infraestrutura.

Encenações da Paixão de Cristo em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural também apoiam outras cinco encenações gratuitas que narram a vida de Jesus, desde o nascimento à morte, ressurreição e ascensão. Na Rua da Cidadania do Bairro Novo, no Sítio Cercado, ocorre o espetáculo do Grupo de Teatro Arte e Vida, às 20h.

Na Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gemma Galgani, no Barreirinha, ocorre a encenação do Grupo Êxodus, às 18h. O Grupo Adorarte, ligado à Paróquia Maria Mãe da Igreja, apresenta o espetáculo no Centro Cultural Vilinha, no Bairro Alto, às 19h30.

O grupo Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo (Jubac) leva sua versão da Paixão de Cristo na Praça Recanto dos Eucaliptos, no Alto Boqueirão, às 19h. Já o Grupo de Teatro Amor em Cena apresenta sua versão da Paixão de Cristo em frente ao complexo poliesportivo do Xaxim, às 19h.

Haverá ainda encenações organizadas pelas paróquias, como na São Lucas (Xaxim), São Pedro Umbará (Umbará), São José Operário (Alto Boqueirão), Nossa Senhora Aparecida do Uberaba (Uberaba), São José das Famílias (Pinheirinho), Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração (Pinheirinho), Nossa Senhora da Conceição (Butiatuvinha) e São Miguel Arcanjo (Fanny).

Programação das missas e procissões na Semana Santa

Missas, procissões, confissões e vigílias ainda fazem parte dos festejos nas 113 paróquias de Curitiba. Destaque para as programações no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Centro), na Catedral de Curitiba (Centro), no Santuário Perpétuo Socorro (Alto da Glória) e na Paróquia Imaculada Conceição (Guabirotuba). Nesta última, será realizada a tradicional Procissão Luminosa da Via Sacra, que percorre as ruas do bairro e é feita pela comunidade de forma voluntária, reunindo cerca de 5 mil fiéis a cada ano.

Memorial Ucraniano e Memorial Polonês farão benção dos alimentos

Além das programações religiosas nas igrejas e das encenações da Paixão de Cristo, o Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, e o Memorial Polonês, no Bosque João Paulo II, no Centro Cívico, também terão as tradicionais bênçãos dos alimentos, no sábado (19).

Programação da Páscoa em Curitiba

Encenações da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa (18)

Paixão de Cristo – Grupo Lanteri

Horário: 19h

Local: Rua Amadeu Piotto, 590, CIC (Espaço Lanteri)



Rua da Cidadania do Bairro Novo – Grupo de Teatro Arte e Vida

Horário: 20h

Local: Rua Tijucas do Sul, 1.700, Sítio Cercado

Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gemma Galgani – Grupo Êxodus

Horário: 18h

Local: Rua Santa Gema Galgani, 77, Barreirinha

Praça Recanto dos Eucaliptos – Grupo Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo (Jubac)

Horário: 19h

Complexo poliesportivo do Xaxim – Grupo de Teatro Amor em Cena

Horário: 19h

Local: Rua Dom José Marello, 101 – Xaxim

Paróquia São Lucas

Horário: 20h

Local: Rua Constantino José de Almeida, 329, Xaxim

Paróquia São Pedro Umbará

Horário: 16h30

Local: Rua Nicola Pellanda, 5.000, Umbará

Paróquia São José Operário

Horário: 19h

Local: Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão

Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Uberaba

Horário: 20h

Local: Rua Augusto Steembock, 51, Uberaba (Seminário Rogacionista João Paulo II)

Paróquia São José das Famílias

Horário: 18h (começa com procissão saindo da Matriz)

Local: Rua Padre Rafael José Kalinovski, 756, Pinheirinho

Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração

Horário: 19h

Local: Rua Nicola Pellanda, 545, Pinheirinho

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Horário: 19h (haverá procissão durante a encenação)

Local: Rua Padre Arturo Seppi, 51, Butiatuvinha

Paróquia São Miguel Arcanjo

Horário: 15h (haverá procissão após a encenação saindo da Igreja Matriz em direção à Capela São Francisco Xavier)

Local: Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1575, Fanny

Programação do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Local: Praça Senador Correia, 128, Centro (em frente ao Terminal do Guadalupe)

Quinta-feira Santa (17/4)

19h – Missa da Instituição da Eucaristia e Lava-Pés. Logo após haverá Guarda do Santíssimo Sacramento até meia noite.

‌Sexta-feira Santa (18/4)

6h às 13h – Guarda do Santíssimo

9h às 14h – Confissões

13h – Via Sacra

14h – Celebração da Paixão de Cristo – após a celebração, início da procissão do Senhor Morto nas ruas no entorno do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe.

Sábado de Aleluia (19/4)

16h – Benção dos Alimentos

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4)

9h, 11h e 18h – Santa Missa da Páscoa da Ressurreição do Senhor

Programação do Santuário Perpétuo Socorro

Local: Praça Portugal, s/n, Alto da Glória (ao lado do Estádio Couto Pereira)

Quinta-feira Santa (17/4)

7h, 9h, 12h e 15h – Adoração do Santíssimo

15h às 18h – Confissões

19h30 – Missa da Ceia do Senhor

21h – Adoração

Sexta-feira Santa (18/4)

7h às 14h – Adoração do Santíssimo

8h às 14h – Confissões

14h – As últimas sete palavras de Jesus

15h – Liturgia da Paixão de Cristo

16h – Procissão com a imagem do Senhor Morto

Sábado de Aleluia (19/4)

8h30 às 13h – Retiro na Comunidade Terapeutica Perpétuo Socorro

19h30 – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4)

7h30 – Missa de Páscoa e benção dos frutos da colheita

9h, 10h30, 12h, 14h, 15h, 17h e 19h – Missa da Páscoa

Programação da Catedral de Curitiba

Quinta-feira Santa (17/4)

18h30 – Celebração da Ceia do Senhor (lava-pés)

20h – Guarda do Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa (18/4)

8h às 14h – Guarda do Santíssimo Sacramento

15h – Celebração da Paixão do Senhor

16h – Procissão do Senhor Morto

Sábado de Aleluia (19/4)

18h30 – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4)

8h30, 10h e 17h30 – Missa da Páscoa

Programação da Paróquia Imaculada Conceição

Local: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba

Quinta-feira Santa (17/4)

19h30 – Celebração do Lava-Pés e Instituição da Eucaristia e, na sequência, vigília e adoração ao Santíssimo Sacramento (que se estende até 14h de sexta)

Sexta-feira Santa (18/4)

9h às 11h – Confissões

15h às 18h – Celebração da Paixão do Senhor

19h – Procissão da Via Sacra com previsão de cerca de cinco mil fiéis

Sábado de Aleluia (19/4)

16h – Benção das cestas de alimentos

19h – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4)

8h, 9h30 e 11h – Missa da Páscoa

Bênção dos Alimentos nos memoriais Ucraniano e Polonês no sábado (19)

Memorial Ucraniano

Horário: 10h

Local: Parque Tingui, Avenida Fredolin Wolf, 1.870, Pilarzinho

Memorial Polonês

Horário: 12h

Local: Bosque João Paulo II, Rua Euclides Bandeira, s/nº, Centro Cívico