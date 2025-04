Linha Turismo de Curitiba a R$ 6 está perto de acabar. Saiba como aproveitar!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem ainda não aproveitou a tarifa de R$ 6 na Linha Turismo tem até quinta-feira (17) para passear pelos principais pontos turísticos da cidade pagando menos. O desconto, que entrou em vigor em 17 de março em homenagem ao Aniversário de Curitiba, comemorado em 29 de março, é válido para pagamento com o cartão-transporte usuário Urbs.

“O objetivo é propiciar que os moradores da cidade também possam passear pelos pontos turísticos, a um custo menor. É uma forma de celebrar Curitiba pelos seus 332 anos”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs. O desconto é de 88% sobre o valor da tarifa normal, de R$ 50.

Para quem quiser aproveitar a promoção, mas ainda não tem o cartão-transporte Usuário, basta agendar atendimento no Agenda Online. A primeira via do cartão é gratuita.

A Linha Turismo de Curitiba é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba, como Jardim Botânico, Ópera de Arame e Museu Oscar Niemeyer. Durante o percurso, é possível vivenciar a cultura, a arquitetura e a história de Curitiba.

A Linha Turismo de Curitiba circula a cada 30 minutos, percorrendo 48 km em cerca de três horas. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

Com a tarifa a R$ 6 é possível fazer o trajeto completo de uma vez, ou pagar R$ 6 a cada embarque. Em 2024, a Linha Turismo bateu recorde de passageiros, com um total de 799.568 usuários.

