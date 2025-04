Concursos da PM e Bombeiros têm inscrições liberadas. Veja todos os detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para os concursos públicos para a Polícia Militar (PMPR) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR), do Governo do Paraná, começam nesta segunda-feira (14) e encerram em 13 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 130.

O edital, publicado em 28 de março, prevê, ao todo, 2.600 vagas: 2 mil para a PMPR e 600 para o CBMR. Segundo o documento, há reserva de 201 vagas para afrodescendentes na Polícia Militar e de 60 no Corpo de Bombeiros Militar.

As vagas são para atuar nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O concurso também prevê vagas para formação de cadastro reserva.

Quanto ganha um Polícial Militar e um Bombeiro recém formado no Paraná?

A remuneração inicial é de R$ 2.530,12 para o cargo de aluno-soldado de 3ª classe, de R$ 3.795,18 para o aluno-soldado operacional de 2ª classe, e chegando até R$ 6.101,87, para os cargos de soldado de 1ª classe. Todos os cargos também têm direito ao valor de R$ 834,74 ao mês de auxílio-alimentação.

Quando são as provas do concurso da PM no Paraná?

As provas serão realizadas em Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Na primeira etapa, que acontecerá no dia 29 de junho, os concorrentes realizarão provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Na sequência os candidatos classificados passarão por exames de capacidade física, avaliação psicológica e exame de sanidade física, seguido de uma última fase de investigação social conduzida pela própria corporação para a qual prestaram o concurso.

