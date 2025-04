Terminal para receber cruzeiros vai ser construído no litoral do Paraná

Paranaguá, no litoral do Paraná, ganhará um novo terminal específico para embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros nos próximos anos. O projeto foi anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante uma visita em Miami, nos Estados Unidos.

“Nos próximos meses, teremos a conclusão do projeto do terminal de passageiros, que será o primeiro da história do Porto de Paranaguá”, anunciou o governador enquanto conhecia as instalações do PortMiami, que é chamado da Capital Mundial dos Cruzeiros. Pelo local passam anualmente cerca de 6 milhões de pessoas indo ou retornando do Caribe e de outros destinos turísticos internacionais.

Tradicionalmente voltado ao transporte de cargas, o Porto de Paranaguá recebeu dezenas de escalas de cruzeiros da MSC nos últimos dois anos. A expectativa é de que a construção de uma estrutura fixa possa atrair novos navios de passageiros e outras empresas do ramo.

Segundo o governador, essa diversificação nas operações no Porto do Paranaguá pode servir como indutor da economia estadual, gerando mais empregos e ampliando a renda na região litorânea. “As atividades turísticas do Paraná têm crescido acima da média nacional nos últimos anos, com o estado se tornando um destino cada vez mais frequente de visitantes de outros estados e países. A construção do terminal de passageiros do Porto de Paranaguá é mais uma medida que busca consolidar este grande potencial econômico”, declarou.

Como é o projeto que quer construir um terminal de cruzeiros no litoral do Paraná

O trabalho para viabilizar o novo empreendimento no Porto de Paranaguá começou em agosto de 2024 pela Portos do Paraná e é acompanhada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil). A empresa pública estadual contratou, via licitação, uma empresa de engenharia para elaboração do projeto básico de implantação do futuro terminal a um custo de aproximadamente R$ 386 mil.

Pelo documento firmado entre as partes, a previsão é de que empresa entregue o projeto básico no primeiro semestre de 2025. Na sequência, a Portos do Paraná iniciará o processo de obtenção das licenças ambientais necessárias para a instalação da estrutura junto ao Ibama.

Além do terminal de passageiros, a Portos do Paraná também está elaborando um projeto para um berço de atracação preferencial aos navios de cruzeiro. Além do Porto de Paranaguá oferecer infraestrutura para o navio atracar também estão sendo feitos estudos de dragagem do canal e da bacia de evolução do navio de passageiro.

A contratação inclui projetos de implantação e de estruturas, dragagem e sinalização náutica, bem como estudos de modelagem hidrodinâmica e morfodinâmica, dimensionamento dos acessos náuticos, calado seguro, atracação, amarração, análise preliminar de riscos e simulações de manobras de navios.

Além do berço para atracação, o projeto também prevê uma área marítima para embarcações que farão o transporte dos passageiros do terminal até as áreas turísticas. Todos os projetos serão desenvolvidos utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling), tecnologia que permite criar e gerenciar modelos digitais de construção.

Cruzeiros no Paraná

A primeira temporada de navios de cruzeiro da MSC em Paranaguá aconteceu entre dezembro de 2023 e março de 2024, com 16 paradas, nas quais mais de 39 mil turistas foram recepcionados no litoral.

Na segunda temporada, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foram movimentadas mais de 19 mil cruzeiristas em 8 paradas no Litoral do Paraná. Neste ano um cruzeiro de luxo passou pela Ilha do Mel. Pela primeira vez turistas desembarcaram diretamente na Unidade de Conservação a partir de um navio fundeado na Baía de Paranaguá.