Show do Linkin Park em Curitiba ainda tem ingressos à venda; veja valores

Ainda restam ingressos à venda em alguns setores para o show da banda Linkin Park, em Curitiba, no dia 5 de novembro. A apresentação vai ser no estádio Couto Pereira às 21h.

Ao todo, no show da capital paranaense, serão sete setores diferentes, com valores de ingresso que variam entre R$ 297 e R$ 1.250. É possível comprar pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial do estádio.

Nesta segunda-feira (14), ainda têm disponível ingressos para os setores Cadeira Mauá (inteira), Pista e Arquibancada. Além dos ingressos para idosos.

Valores dos ingressos do show do Linkin Park em Curitiba

Cadeira Mauá (inteira): R$ 1. 314 (ingresso + taxa de serviço)

Pista (inteira): R$ 1.260 (ingresso + taxa de serviço)

Arquibancada: R$ 714 (ingresso + taxa de serviço)

A turnê From Zero Tour celebra o lançamento da edição especial (Deluxe) do álbum, que chega em 16 de maio às plataformas de streaming com três faixas inéditas.

Em Curitiba, será a primeira apresentação da banda norte-americana.

