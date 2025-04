Paixão de Cristo do grupo Lanteri deve reunir 17 mil pessoas

A tradicional encenação da Paixão de Cristo, do Grupo Lanteri, acontece nesta sexta-feira (18), a partir das 19h, no Espaço Lanteri, localizado no bairro Orleans, em Curitiba. Esta será a 47ª apresentação do grupo que é referência no cenário cultural curitibano. O espetáculo é a segunda maior encenação ao ar livre do Brasil. A entrada é gratuita.

Este ano, o espetáculo da Paixão contará com 34 cenas e 212 personagens, envolvendo 500 atores, 146 profissionais na equipe técnica e 198 postos de trabalho de infraestrutura. Com uma estrutura de 190 m² de cenários, a montagem ocupa uma área total de 860 m², dividida em 4 palcos e 1 passarela interligada. Em 2 horas narra a vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte, ressurreição e ascensão.

“A Paixão é um evento comovente realizado com muita dedicação. É uma experiência única tanto para quem participa quanto para quem assiste”, declarou o diretor de produção, Júlio do Rosário.

A expectativa é atrair cerca de 17 mil pessoas para a apresentação que reúne aproximadamente 1 mil participantes entre atores, equipe técnica e produção. “O grupo é formado por pessoas de diversas idades, religiões e classes sociais. É um espetáculo envolvente que fortalece a fé e o amor ao próximo”, complementa o diretor.

Embora a entrada seja gratuita, quem puder pode colaborar contribuindo com 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. As doações serão encaminhadas para o Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense).

A produção avisa que, mesmo com chuva, haverá apresentação. E quem já estiver por lá, a partir das 18h, poderá acompanhar as performances de ambientação que serão realizadas antes da encenação.

Os últimos ensaios serão na quarta e na quinta. Quem estiver interessado em participar como voluntário pode ir até o local (Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans) no horário dos ensaios (19h às 22h). Não há necessidade de ter experiência com teatro e não tem limite de idade.

Redes sociais: https://www.instagram.com/grupolanterioficial/

Ficha Técnica

Elenco: Grupo Lanteri

Direção Geral: Aclélio Camargo Junior

Direção Artística: Aparecido Massi

Direção de Produção: Júlio César Miranda do Rosário, Edson Luiz Martins, Edi Proença

Ensaios: Michele Prado

Figurino: Blanca Spisila, Vilma de Souza, Aclélio Camargo Junior, Jéssica Nogari, Arnaldo Baccaro Júnior

Bijuterias: Waldyra Gonçalves Prado, Walkiria Gonçalves Antonio

Adereços: Claudia Antonievicz, Loirí Ieda Vasem Vechio, Selma Mayer

Cenografia: Ana Valéria Chaves, Loirí Ieda Vasem Vechio

Maquiagem: Juceane C. M. Martins

Comunicação: Carol Buhrer

Secretaria: Larissa Baulhout

Sonoplastia e iluminação: Aparecido Massi

Realização: Grupo Lanteri