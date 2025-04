Morre segunda vítima de acidente causado por motorista de caminhonete na BR-277

Morreu, neste final de semana, Laila Prudêncio Martins Madeira, aos 36 anos de idade. Ela era passageira de um carro que foi atingido violentamente por uma caminhonete na BR-277, no sentido Campo Largo, na madrugada da última sexta-feira (11).

O marido de Laila, Marcos Edgar Ferreira Madeira, morreu no local do acidente. Laila chegou a ser resgatada e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O casal deixa três filhos.

O motorista da caminhonete, um homem de 30 anos já identificado pela Polícia, fugiu logo após o acidente sem prestar socorro às vítimas.

“O condutor foi devidamente identificado e foi agendado a oitiva hoje, mas ele não compareceu. A partir de agora a Polícia Civil vai adotar as providências pertinentes, com mais oitivas a serem realizadas, e buscar de fato aplicar o vigor da lei”, disse o delegado Edgar Santana, da Polícia Civil.

Segundo Santana, com a morte de Laila e demais oitivas em realização, a tipificação do crime pode mudar “de homicídio culposo com causa de aumento por omissão de socorro e pelo fato de ter se afastado do local do acidente para, dependendo do resultado das diligências, dolo eventual“, explicou o delegado em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

E aí, defesa?

Em nota enviada ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, o advogado de defesa do motorista envolvido no acidente disse que o motorista não estava embriagado e que não tinha consumido bebida alcoólica e que perdeu a direção do veículo no momento do acidente. Disse ainda que não houve omissão de socorro e que havia uma ambulância no local do acidente quando o motorista saiu em estado de choque e por pressão de populares. A Tribuna está aberta pra mais esclarecimentos da defesa se for necessário.

O acidente

O carro em que estavam Laila e Marcos foi atingido na traseira por uma caminhonete Amarok branca às 2h35 da madrugada de sexta-feira. O veículo em que eles estava foi arrastado por cerca de 40 metros e parou apenas após bater contra um ponto de ônibus da rodovia. Marcos morreu no local e Laila foi encaminhada ao hospital, mas morreu dias depois.

Carro modelo Voyage ficou destruído no ponto de ônibus. Foto: Divulgação/PRF.

