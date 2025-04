Rapaz pede ajuda para matar a sede de cavalo e acaba assassinado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um pedido de água para um cavalo é apontado pela Polícia Civil do Paraná como a motivação do assassinato de Gabriel Alves da Silva, de 30 anos. Os dois homens suspeitos do crime, de 21 e 39 anos, foram presos preventivamente na última sexta-feira (11).

O crime ocorreu por volta das 19h30 do dia 5 de abril de 2025, no bairro Tatuquara. Conforme as investigações da PCPR, o homicídio foi praticado por pai e filho, que agiram de forma voluntária e em conjunto.

Uma discussão começou quando a vítima pediu ao jovem de 21 anos para que desse água a um cavalo. Em seguida, após uma troca de agressões, o suspeito chamou o pai, de 39 anos, para que fosse até o local com uma arma de fogo. As investigações também mostraram que o filho teria atuado como mandante, enquanto pai foi o autor dos disparos.

Pai e filho indiciados

Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima. O inquérito será concluído nos próximos dias.

Após se apresentarem na delegacia, com os respectivos advogados, os suspeitos permaneceram em silêncio. Em seguida, foram encaminhados ao sistema penitenciário.

