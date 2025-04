Bairro de Curitiba tem bloqueio para importante obra de sondagem. Entenda!

A realização de um um serviço de sondagem na galeria de águas pluviais no bairro Guabirotuba, em Curitiba, vai provocar bloqueios de trânsito na região, a partir desta segunda-feira (14). Os trabalhos vão acontecer na Rua Doutor Joaquim Ignácio Silveira da Motta.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, como será necessário fazer escavações para o diagnóstico e futura correção, haverá bloqueio da via entre as ruas João Carlos de Souza Castro e Joaquim Mariano Ribas, a partir das 9h. A previsão inicial é de que o bloqueio dure 15 dias, mas pode variar conforme as condições do tempo.

O trecho estará sinalizado, com acesso garantido aos moradores e, sempre que possível, passagem liberada para o transporte coletivo.

Ainda conforme a Prefeitura a “intervenção é uma resposta direta às demandas da comunidade local e tem como objetivo identificar e corrigir as causas de alagamentos que tornam o trecho sensível durante temporais”.

