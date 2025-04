Trânsito ruim no Campina do Siqueira? Veja opções de trajetos

Com a evolução da obra de requalificação urbana para o Novo Inter 2 na região da Rua Major Heitor Guimarães, a Superintendência de Trânsito (Setran) orienta opções de trajetos para os motoristas que quiserem evitar a área onde há bloqueios.

A partir da segunda-feira (14), com o avanço nos trabalhos, os serviços iniciados na faixa da direta vão ocupar também a faixa central, no trecho entre a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi e a Alameda Princesa Izabel. A pista da esquerda permanecerá liberada para os motoristas.

A medida não deverá causar grandes alterações ao trânsito, porque já há um bloqueio parcial na área.

Rotas alternativas para quem chega a Curitiba

Quem chega em Curitiba pela BR-277 e entra na Rua Major Heitor Guimarães, ao lado do Sam’s Club, pode desviar à esquerda na Rua Serafim Voloschen, seguir por ela até a Jerônimo Durski e, em seguida, acessar a Martim Afonso para continuar em direção aos bairros centrais.

Rota alternativa para quem vem pela Rua Paulo Gorski em direção à região central, evitando a Rua Ivo Zanlorenzi

Para quem trafega pela Rua Ivo Zanlorenzi, uma boa opção é entrar à direita na Rua Paulo Gorski e seguir até o cruzamento com a Eduardo Sprada. Nesse ponto, o motorista deve virar à direita e, logo depois, novamente à direita na Rua José Naves da Cunha, seguindo até a Avenida Nossa Senhora Aparecida, que dá acesso aos bairros das regionais Matriz e Portão.

Rota alternativa para quem vai da Ivo Zanlorenzi em direção à região central

Quem trafega pela Rua Ivo Zanlorenzi (Mossunguê e Campina do Siqueira) em direção à região central pode ir até a Rua Hugo Kinzelmann. A partir daí, continuar até a Rua Deputado Nilson Ribas, virar à direita e seguir até a Avenida Nossa Senhora Aparecida. Essa é uma rota alternativa ao bloqueio na Rua Major Heitor Guimarães, onde ocorrem obras.

Outra opção é continuar pela Ivo Zanlorenzi, acessar a Hugo Kinzelmann, seguir até a Deputado Nilson Ribas, virar à direita e depois à esquerda na Emílio de Almeida Torres, chegando à Major Heitor Guimarães já no trecho sem intervenção.

Novo Inter 2

As obras fazem parte do Lote 1 do projeto Novo Inter 2, para a modernização do transporte coletivo. Nesta região, o investimento beneficiará 181 mil passageiros diariamente.

O Lote 1 do Novo Inter 2 contempla intervenções em cinco bairros: Seminário, Campina do Siqueira, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria, nos quais serão requalificados mais de 14 km de ruas.