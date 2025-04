Fábrica de torresmo no Paraná quer atropelar salgadinhos tradicionais

A Rudolph Snacks, empresa que se estabeleceu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, aposta no modelo B2B, oferecendo uma solução estratégica para marcas que desejam explorar o mercado de snacks de produtos proteicos de torresmo e pururuca sem os desafios de altos investimentos em infraestrutura e exigências regulatórias.

“A produção exige um alto nível de fiscalização e controle de qualidade, tornando inviável para muitas empresas adaptar suas fábricas ou operar sem as devidas licenças. No entanto, ao contar com uma parceria especializada, esse processo se torna muito mais simples e eficiente, permitindo que as marcas entrem nesse mercado sem os desafios operacionais e regulatórios”, explica Fabrício José de Almeida, CEO da Rudolph Snacks Brasil.

Com uma fábrica moderna, tecnológica e certificada pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal), a empresa atua em todas as etapas do processo, oferecendo não apenas a produção e embalagem dos produtos, mas também suporte estratégico para seus clientes. Além da fabricação, a Rudolph Snacks compartilha sua experiência e conhecimento sobre a comercialização dos snacks, auxiliando as marcas no gerenciamento de categoria, posicionamento de vendas e outras estratégias para maximizar o desempenho no mercado.

Outro diferencial da companhia está no próprio produto. “O mercado brasileiro é dominado por salgadinhos à base de milho, trigo e batata, o que torna a inovação um desafio quando se trabalha sempre com os mesmos ingredientes. A Rudolph Snacks quebra esse padrão ao trazer um snack proteico e low carb, oferecendo algo realmente novo — e não apenas uma variação de produtos já existentes”, destaca o CEO.

Esse movimento ocorre em um mercado em plena expansão. Dados levantados pela Statista apontam que, em 2024, o mercado brasileiro de salgadinhos deve gerar uma receita de 92,6 milhões de dólares, com expectativa de crescimento anual de 6,49% até 2029, ano em que o mercado alcançará 126,8 milhões de dólares. Com esse cenário promissor, inovações como as da Rudolph Snacks se destacam como peças-chave para marcas que desejam aproveitar o crescimento do setor.]

