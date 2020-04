A vacinação contra a gripe, em Curitiba, entrará em uma nova fase a partir desta quinta-feira (9). De acordo com a A Secretaria Municipal da Saúde a prioridade, neste momento, é para que sejam vacinados idosos que tenham a partir de 65 anos. Quando teve início, no dia 23 de março, a campanha era voltada para a terceira idade no geral, mas devido a aglomerações por causa da grande procura, a vacinação foi dirigida apenas para quem tinha mais de 70 anos, aqueles que estavam acamados e aos profissionais de saúde. Até o momento, 152 mil idosos foram imunizados, o que corresponde a 76% do público da faixa acima dos 60 anos em Curitiba.

LEIA MAIS – Curitiba tem duas novas mortes por coronavírus; 83 pessoas já estão recuperadas

É possível tomar a dose da vacina contra a gripe nos mesmos 21 locais das etapas anteriores, das 9 h às 17 h. O atendimento por drive-thru será oferecido somente na CIC.

Confira os loais de vacinação para pessoas com 65 anos ou mais

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho

Paroquia Santo Antonio – Av. Paraná, 1939

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo). Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda 5000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570

Drive-thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151