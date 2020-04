Uma forte ressaca atingiu as praias do Paraná na tarde desta quarta-feira (08). O tempo instável, mar agitado e a lua cheia fizeram com que a água quebrasse forte em qualquer barreira encontrada pelo caminho. O mar invadiu o calçadão da praia central de Matinhos e chegou a causar danos em balneários em toda a orla que liga a cidade com a vizinha Ponta do Paraná.

Veja o vídeo:

Ressaca de hoje E hoje…O que é a natureza… Meu Deus…🌊🌊🌊🙇‍♂️🙌🙏🙌🙇‍♂️🌊🌊🌊 Posted by Matinhos agora. on Wednesday, April 8, 2020

Vídeo colaboração: Almir Alves / Matinhos Agora

As ondas ficaram em média com 2,5 metros. Segundo o Simepar, não houve registro de chuvas relevantes. “Final de tarde de céu limpo em grande parte das regiões paranaenses. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, há muita nebulosidade devido aos ventos que sopram do oceano, mas sem registros de chuva”, dis Paulo Ricardo Barbieri.

Na noite desta terça-feira a Lua, satélite natural da Terra, iluminou o céu de uma forma toda especial. Chamada de Lua Rosa, a lua cheia do mês de abril é uma das superluas programadas para este ano. O fenômeno acontece quando o satélite chega mais perto do nosso planeta e vai aparecer no céu até 14% maior e quase 30% mais brilhante.