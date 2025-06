Humorista será indiciado por feminicídio e ocultação do cadáver da miss Raíssa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com as investigações em andamento, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai indiciar o humorista e motoboy Marcelo Alves dos Santos, preso desde 9 de junho após confessar o assassinato de Raíssa Suelen Ferreira da Silva, pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Já o filho dele, Dhony de Assis, preso novamente na quinta-feira (18), continua sob investigação.

O indiciamento decorre do assassinato da miss Raíssa Suelen, ocorrido no dia 2 de junho. Raíssa ficou desaparecida por oito dias até que Marcelo confessou o crime. O corpo da jovem foi encontrado enrolado em uma lona, em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

As investigações apontam que Marcelo atraiu Raíssa até sua casa com uma falsa proposta de trabalho em São Paulo. A ação teve início por volta das 12h, conforme imagens de câmeras de segurança. Ele teria tentado se declarar para a vítima, mas, diante da recusa, a matou por esganadura.

Embora as provas sejam suficientes para o indiciamento de Marcelo, a Polícia Civil investiga se houve participação direta de Dhony na execução do crime. Imagens de câmeras de segurança que ajudaram a identificar os suspeitos mostram Marcelo e Dhony saindo da residência em veículo às 18h05 e retornando às 18h35.

Segundo a polícia, os dois colocaram o corpo no porta-malas de um carro emprestado e o enterraram em uma área afastada. A estimativa é de que o trajeto tenha levado 18 minutos e a ocultação do corpo, cerca de 12 minutos. A polícia sugere a hipótese de que o crime tenha sido premeditado, ou seja, planejado previamente.

Após a confissão de Marcelo, Dhony chegou a ser preso preventivamente por ocultação de cadáver, mas foi solto após pagamento de fiança. Com a conclusão do inquérito, caberá ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) decidir se os acusados serão denunciados à Justiça.