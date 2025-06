Filho de suspeito de matar Raíssa Suellen é preso

Suspeito de ajudar o pai Marcelo Alves a esconder o corpo de Raíssa Suellen Ferreira da Silva, o filho do humorista que confessou ter assassinado a miss, foi preso novamente na quarta-feira (18). Dhonny de Assis já havia sido detido, quando o pai dele confessou ter matado a jovem de 23 anos.

O novo mandado contra Dhonny é de prisão preventiva, mas não foi divulgado o motivo na nova prisão. Em nota, a defesa de pai e filho afirmou que, “tanto Marcelo Alves quanto Dhonny de Assis têm colaborado com as autoridades, prestando todos os esclarecimentos necessários.”

+ Veja mais: Açougue de mercado em Curitiba é interditado por vender carne imprópria para consumo



O crime ocorreu no dia 2 de junho, e Raíssa permaneceu desaparecida por sete oito dias, quando Marcelo confessou o homicídio à Polícia. O corpo dela foi encontrado em uma área de mata em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.



De acordo com as investigações, Marcelo enganou a jovem com uma proposta de trabalho em São Paulo para conseguir atraí-la para casa dele, com o objetivo de se declarar. Raíssa foi morta por esganadura. Depois disso, o suspeito e o filho colocaram o corpo no porta-malas de um carro emprestado e o enterraram em uma área afastada.

Cardápios do Circuito Bom Gourmet de Inverno estão no ar

Raíssa Suellen Ferreira da Silva era natural de Paulo Afonso, na Bahia. Em 2020, conquistou o título de Miss Serra Branca Teen e, há três anos, vivia em Curitiba.