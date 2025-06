Cardápios do Circuito Bom Gourmet de Inverno estão no ar

Os cardápios de cada um dos mais de 150 estabelecimentos que fazem parte do 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno estão disponíveis a partir desta sexta-feira (13) nas plataformas do evento: o site oficial e o aplicativo do Festival Bom Gourmet (disponível para Android e iOS).

De 20 de junho a 3 de agosto, o evento gastronômico que esquenta curitibanos e visitantes na estação mais fria do ano estará de volta para sua segunda edição, oferecendo de 2 a 6 itens com superdescontos de até 60%. Nas plataformas, será possível conhecê-los em detalhe — com foto e tudo! —, assim como ver as informações de funcionamento dos estabelecimentos e as condições para usufruir dos descontos (dias e horários em que eles estarão disponíveis).

+ Veja mais: Curitibana desafia preconceito, brilha em 35 países e vira estrela da dança

O app também vai permitir listar estabelecimentos com base na localização. Assim, onde quer que esteja, o consumidor conseguirá encontrar estabelecimentos próximos para visitar e se deliciar. Ele também vai possibilitar filtrar os cardápios a partir de diferentes critérios, como tipo de estabelecimento, faixa de desconto, horário em que o desconto é oferecido, restrições alimentares e outros.

Tudo isso vai proporcionar ao consumidor uma melhor experiência, já que ele vai conseguir encontrar aquilo que deseja com mais facilidade.

Diante das inúmeras possibilidades oferecidas pelo evento, quem precisar de mais informações para escolher onde ir poderá acompanhar as redes sociais do Festival Bom Gourmet e o site do Bom Gourmet.

Neles, serão publicados conteúdos que reúnem os cardápios por temas, além de outras informações pertinentes para aproveitar o Circuito Bom Gourmet de Inverno da melhor forma.