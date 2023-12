O humorista Fagner Zadra, foi parar no hospital em Curitiba, após espremer uma espinha no rosto. Ele chegou a ficar com metade do rosto paralisado e passará por cirurgia nesta terça-feira (19). O caso foi divulgado nas redes sociais de Zadra e gerou grande repercussão para o assunto espinhas. “Minha mãe avisou”, destacou o humorista.

No vídeo em que ele alerta as pessoas a não cutucarem espinhas, o humorista informou que teve uma infecção no local e precisaria passar por intervenção cirúrgica com anestesia geral. “Minha mãe avisou, não esprema a espinha, não cutuca. Estou tendo que tomar morfina na veia devido a dor e farei uma cirurgia para drenar o local”, disse o humorista.

Com bom humor, Fagner ainda comentou que estaria vai estar pronto para o show do dia 28 de dezembro. “Daqui uma semana, estarei bonitão de novo”, completou o gaúcho Zadra, que trabalha como humorista, ator, diretor, roteirista e cronista e ganhou notoriedade com os vídeos do “Tesão Piá!’ na internet, que virou febre ao satirizar o cotidiano dos curitibanos.

Fagner sofreu dois graves acidentes nos últimos nove anos. Em 2014, foi atingido por uma peça de decoração de 30 quilos na abertura do Festival de Teatro de Curitiba e ficou paraplégico. Em 2016, sofreu um acidente de trânsito quando voltava da casa da namorada quando teve a caminhonete atingida por outro automóvel que furou o sinal vermelho. Além destas questões, em 2020 ele venceu a batalha contra um câncer.

Morte em Santa Catarina ao espremer espinha

Em junho deste ano, uma jovem de dezoito anos acabou morrendo devido a uma infecção generalizada causada por uma superbactéria. Sua mãe acredita que a porta de entrada para ela tenha sido uma espinha na pele da filha. Staphylococcus aureus, como é conhecido o microorganismo, causou complicações para jovem de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Acnes ou outros ferimentos na pele podem ser a porta de entrada para infecções pela Staphylococcus aureus, uma das muitas bactérias presentes na pele humana, mas perigosa apenas quando cai na corrente sanguínea.

A Staphylococcus aureus faz parte da família dos estafilococos, um tipo de bactéria encontrado na superfície de pele de cerca de 20% das pessoas e no nariz de 30% dos adultos – o que é considerado normal. Dentre as espécies de estafilococos, é a aureus que mais possui propriedades capazes de induzir o aparecimento de doenças.

Geralmente, as pessoas são portadoras: possuem a bactéria, mas nenhum sintoma causado por ela. Mas, ao entrar no corpo humano, pode gerar uma possível infecção na pele e até em outros órgãos.

Um dos caminhos para isso é justamente através de acnes, principalmente quando são espremidas.

