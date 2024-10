 Hospital Veterinário se destaca com câmara hiperbárica para animais

O Hospital Veterinário Santa Mônica, em Curitiba, incorporou há três anos uma avançada Câmara Hiperbárica em seus tratamentos. A tecnologia amplamente utilizada na medicina humana, agora beneficia cães e gatos, oferecendo uma solução eficaz para acelerar a recuperação de diversas condições de saúde.

Com esse recurso, o hospital fortalece seu compromisso com o cuidado animal, proporcionando uma terapia moderna que melhora significativamente o prognóstico dos pacientes veterinários.

+ Veja também: Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito intenso

A câmara Hiperbárica funciona como tratamento de diversas doenças que acometem cães, gatos e outros animais, incluindo tratamento de feridas de difícil resolução, infecções e inflamações generalizadas, pancreatites (inflação e infecção do pâncreas), osteomielite, queimaduras, entre outras.

Os benefícios incluem a aceleração da recuperação das doenças por aumento da oferta de oxigênio puro sobre pressão diretamente no foco da doença e consequente regeneração tecidual. Aumenta as taxas de sobrevivência e de recuperação.

A câmara hiperbárica do Hospital Veterinário Santa Mônica é um das poucas disponíveis no Brasil e única no Estado do Paraná.

Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema

Fundado em 1992 pelos doutores Roberto Lange e Mônica Lange, o Hospital Veterinário Santa Mônica, em Curitiba, se destaca pela busca constante por inovações tecnológicas e pelo compromisso com o aperfeiçoamento contínuo. Desde sua criação, a missão dos fundadores tem sido oferecer um atendimento veterinário de excelência, integrando as mais modernas técnicas e equipamentos à prática clínica.

O hospital possui uma das seis câmaras hiperbáricas no Brasil A introdução do equipamento representa um marco significativo para a cidade de Curitiba, colocando a capital paranaense na vanguarda do tratamento avançado para animais de companhia no Brasil. Com essa nova tecnologia, Curitiba se consolida como um polo de inovação veterinária, oferecendo um recurso terapêutico disponível em poucos locais do país.

Saiba mais sobre a nova tecnologia.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!