Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema

Depois de alguns anos sem um cinema para chamar de seu, o Shopping Curitiba se prepara para receber o Cineflix Cinemas, uma das maiores redes de cinemas do Brasil. O novo complexo contará com 3 salas de exibição. A previsão é de que as salas começam a funcionar no primeiro semestre de 2025 no piso L4.

As novas salas serão equipadas com tecnologia de ponta, incluindo projetores modernos e sistema de som Dolby Digital 7.1, garantindo uma experiência cinematográfica imersiva. Todas as salas serão equipadas com poltronas premium, maiores e mais confortáveis do que poltronas convencionais.

+ Viu essa? História de chef renomado em Curitiba começou como lavador de pratos

Além do conforto extra, as salas foram projetadas de forma inclusiva, com espaços dedicados a pessoas com necessidades especiais e poltronas especiais para espectadores obesos, proporcionando uma experiência acolhedora para todos. Além disso, o complexo contará com boosters (assentos elevados) para o público infantil, garantindo que todos os membros da família desfrutem do cinema com conforto.

“É com muita alegria que anunciamos essa novidade. O Cineflix Cinemas vem para deixar o nosso mix de entretenimento ainda mais completo. O nosso foco está sempre em oferecer o que há de melhor no mercado, com empresas e marcas que prezam pela qualidade e foco no cliente”, celebra Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

+ Leia também: Novo ‘shopping’ de Curitiba com foco em casa e lazer é inaugurado! Veja as lojas

Douglas Mandrot, CEO, comemora o feito: “Estamos empolgados em trazer o conceito Cineflix para o Shopping Curitiba. Esta unidade refletirá nosso compromisso de levar entretenimento de qualidade, com conforto e modernidade, para diferentes regiões do Brasil. Estamos confiantes de que o público curitibano vai abraçar essa nova experiência.”

A Cineflix também oferecerá periodicamente sessões especiais, como a Sessão Bebê a Bordo, voltada para mamães e papais com crianças de colo, e a Sessão TEA, dedicada ao público com Transtorno do Espectro Autista, proporcionando um ambiente ainda mais inclusivo e adaptado.

Outra aposta será a exibição de filmes independentes e fora do circuito comercial, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer produções autorais e explorar novas narrativas.

Shopping de Curitiba ganha novas lojas e quiosques de 20 marcas

Nos últimos meses, a Cineflix Cinemas vem intensificando sua presença em várias regiões do Brasil, essa será a 28ª unidade da Cineflix Cinema. Com essa expansão, a rede fortalece sua posição como uma das principais opções de entretenimento, oferecendo aos curitibanos uma experiência de cinema de alta qualidade em um ambiente moderno e acessível.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!